В Белом доме оценили работоспособность Байдена

В Белом доме прокомментировали обеспокоенность граждан возрастом Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о растущей обеспокоенности граждан США возрастом президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время брифинга для журналистов Жан-Пьер спросили о результатах общественных опросов, которые продемонстрировали обеспокоенность граждан США возрастом Байдена.
«Восьмидесятилетие – это новое сорокалетие, вы разве не слышали?», – ответила она.
Жан-Пьер также добавила, что вопрос о возрасте американского президента часто всплывает в общественной дискуссии, однако Байден, по её словам, демонстрирует высокую работоспособность и «достигает успехов там, где не преуспели другие политики».
Ранее Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию.
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