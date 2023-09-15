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В Белом доме прокомментировали обеспокоенность граждан возрастом Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о растущей обеспокоенности граждан США возрастом президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Белом доме оценили работоспособность Байдена
© globallookpress.com

Во время брифинга для журналистов Жан-Пьер спросили о результатах общественных опросов, которые продемонстрировали обеспокоенность граждан США возрастом Байдена.

«Восьмидесятилетие – это новое сорокалетие, вы разве не слышали?», – ответила она.

Жан-Пьер также добавила, что вопрос о возрасте американского президента часто всплывает в общественной дискуссии, однако Байден, по её словам, демонстрирует высокую работоспособность и «достигает успехов там, где не преуспели другие политики».

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