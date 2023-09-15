Молдавия предоставит Украине инфраструктуру для вывоза зерна в Румынию

Молдавия предоставит Украине необходимую инфраструктуру для транзита зерна в Румынию . Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну по итогам зерновой конференции, которая прошла в городе Констанца.

"Мы предоставим всю необходимую инфраструктуру и будем поощрять использование поездов как основного вида транспорта для транзита грузов. И мы, и Украина хотим инфраструктурно соединиться с европейской сетью: будь то дороги, мосты или железные дороги", - написал Спыну в Telegram-канале.

Встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море состоялась в пятницу в Констанце. В ней приняли участие представители правительств Румынии, Украины, Молдавии, стран ЕС и США. Зерновая сделка была заключена в конце июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН . Она предусматривала разработку механизма вывоза украинской продукции из черноморских портов. Также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции.

Действие сделки прекратилось с 18 июля, после того как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН, что не будет ее продлевать. Президент Владимир Путин объяснил это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Он указал на то, что большая часть украинского зерна вывозилась на Запад, а главная цель сделки - поставка зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была достигнута.