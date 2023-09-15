Зеленский пообещал ответить "соседям, которые нарушают правила ЕС"

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - отметил Зеленский.

Ранее Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельхозпродукции с Украины, которое истекает в пятницу в полночь, но потребовала от Киева плана действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики с полуночи продлят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕК.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года. Зеленский в связи с этим заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.