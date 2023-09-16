Пушков: Украина продолжит прорываться в ЕС, несмотря на решение по зерну

Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в Евросоюз и НАТО, а также шагов ее соседей по блокировке агропродукции. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, - всячески прорываться в Европу, написал сенатор в своем Telegram-канале, добавив, что у Киева нет и не может быть другой политики.

По словам Пушкова, Украина продолжит позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", защищающего Запад от России. И даже если Киев в итоге так никуда и не примут, то украинские власти будут довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины, заключил сенатор.

Напомним, ранее Еврокомиссия не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна в Евросоюз. При этом в ЕК подчеркнули, что Киев обязан представить план действий по контролю экспорта зерна в Европу к 18 сентября.