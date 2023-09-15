Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна с Украины

Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, оно истекает 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

В Еврокомиссии объяснили это решение результатами анализа данных, связанных с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

«ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — добавили там.