Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна с Украины
Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, оно истекает 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.
В Еврокомиссии объяснили это решение результатами анализа данных, связанных с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.
«ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — добавили там.
При этом в Еврокомиссии отметили, что Киев обязался принять меры по предотвращению скачков объемов поставок зерна в ЕС и представить план действий к 18 сентября. В частности, Украина согласилась ввести любые правовые меры в течение 30 дней, заключили в ЕК.
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