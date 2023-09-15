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Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна с Украины

Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, оно истекает 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна с Украины
© РИА Новости

В Еврокомиссии объяснили это решение результатами анализа данных, связанных с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

«ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — добавили там.

При этом в Еврокомиссии отметили, что Киев обязался принять меры по предотвращению скачков объемов поставок зерна в ЕС и представить план действий к 18 сентября. В частности, Украина согласилась ввести любые правовые меры в течение 30 дней, заключили в ЕК.

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