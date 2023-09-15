В США начали расследование из-за решения Маска по Starlink у Крыма

Комитет Сената США по вооруженным силам начал расследование в связи с действиями бизнесмена Илона Маска. Как сообщает агентство Bloomberg, причиной стала информация об ограничении работы спутниковой сети Starlink вблизи Крыма, которое привело к срыву украинской атаки на Военно-морской флот (ВМФ) РФ в 2022 году.

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По словам председателя комитета Джека Рида, ситуация показала «серьезные проблемы с ответственностью за национальную безопасность».

«Ни Илон Маск, ни какое-либо частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США», — приводит его слова агентство.

Напомним, что ранее телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, из которого следует, что предприниматель решил ограничить работу Starlink вблизи Крыма. Таким образом он сорвал нападение Вооруженных сил Украины по российскому флоту. Он боялся, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия может нанести ядерный удар.