На Украине Коломойскому предъявили новые обвинения

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Коломойского подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

По словам Лещенко, новые обвинения были предъявлены бизнесмену в следственном изоляторе в присутствии адвоката.