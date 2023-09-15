Кулеба заявил, что "скоординировался" с главой МИД Бразилии Виейрой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "скоординировался" с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН , сообщает РИА Новости.

"Во время нашего телефонного разговора мы с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой обсудили развитие украинско-бразильских двусторонних отношений. Мы также скоординировали наши позиции", - пишет Кулеба в соцсетях.

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Ранее председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что в рамках недели высокого уровня Генассамблеи он планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Председатель сессии Генассамблеи ООН отметил, что у него уже сложились прочные рабочие отношения с российской делегацией.