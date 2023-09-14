Посольство США в РФ пообещало ответ на высылку дипломатов из Москвы

Власти США ответят на высылку двух американских дипломатов из Москвы «должным образом». Такое заявление сделали в посольстве Соединенных Штатов в РФ, передает ТАСС.

В диппредставительстве «категорически отвергли основания», по которым американских дипломатов объявили в России персонами нон грата, назвав их высылку «ничем не спровоцированной».

«Правительство США ответит должным образом», — отметили в посольстве.