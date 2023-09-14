Посольство США в РФ пообещало ответ на высылку дипломатов из Москвы
Власти США ответят на высылку двух американских дипломатов из Москвы «должным образом». Такое заявление сделали в посольстве Соединенных Штатов в РФ, передает ТАСС.
В диппредставительстве «категорически отвергли основания», по которым американских дипломатов объявили в России персонами нон грата, назвав их высылку «ничем не спровоцированной».
«Правительство США ответит должным образом», — отметили в посольстве.
Ранее МИД РФ вызвало посла США в Москве Линн Трейси. Ей вручили ноту об объявлении персонами нон грата и высылке из РФ в течение семи суток первого и второго секретарей диппредставительства Джеффри Силина и Дэвида Бернстайна.
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