АвтоВАЗ и "Москвич" попали под новые санкции США

"Госдепартамент и Министерство финансов США вводят дальнейшие санкции в отношении более чем 150 физических и юридических лиц <...>", - говорится в письменном заявлении Блинкена. В нем уточняется, что рестрикции применяются в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. "В рамках предпринимаемых сегодня действий правительство США также нацеливается на физических и юридических лиц, занимающихся обходом санкций, на тех, кто причастен к укреплению способностей России вести войну против Украины, а также на тех, кто несет ответственность за расширение объемов добычи Россией энергоносителей в будущем", - утверждает глава Госдепа.