АвтоВАЗ и "Москвич" попали под новые санкции США

США расширили антироссийский санкционный список
Соединенные Штаты расширяют связанные с Россией санкционные списки за счет включения в них дополнительного числа компаний ее оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит. С таким заявлением выступили госсекретарь США Энтони Блинкен и американское министерство финансов.
"Госдепартамент и Министерство финансов США вводят дальнейшие санкции в отношении более чем 150 физических и юридических лиц <...>", - говорится в письменном заявлении Блинкена. В нем уточняется, что рестрикции применяются в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. "В рамках предпринимаемых сегодня действий правительство США также нацеливается на физических и юридических лиц, занимающихся обходом санкций, на тех, кто причастен к укреплению способностей России вести войну против Украины, а также на тех, кто несет ответственность за расширение объемов добычи Россией энергоносителей в будущем", - утверждает глава Госдепа.
Между тем в аналогичном заявлении Минфина США отмечается, что санкции вводятся в отношении "российских элит и промышленной базы России, финансовых институтов и технологических поставщиков".
Под рестрикции подпали:
Компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР.
"Русская медная компания" и ее основатель Игорь Алтушкин.
"Автоваз" и "Москвич".
Объединенная металлургическая компания.
Сибирская угольная энергетическая компания, Путоранская горная компания, Пясинская горная компания, Амурская горнорудная компания и Дальневосточная горнорудная компания.
20 россиян, 2 жителя Эстонии, житель Турции и одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.
Компании, работающие в Арктике, а также торгующие алмазами: ООО "Арктик энерджис", "Арктик Логистик", "Жемчужина Арктики".
Grib Diamonds и "АГД Даймондс".
Группа "ГАЗ", "Автодор", Globaltrans и "Трансмашхолдинг".
"Воркутауголь" инесколько российских горнодобывающих предприятий.
"Ростелеком-Солар"
"Глобалтранс лимитед"