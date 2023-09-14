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США расширили антироссийский санкционный список

Соединенные Штаты расширяют связанные с Россией санкционные списки за счет включения в них дополнительного числа компаний ее оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит. С таким заявлением выступили госсекретарь США Энтони Блинкен и американское министерство финансов.

АвтоВАЗ и "Москвич" попали под новые санкции США
© globallookpress.com

"Госдепартамент и Министерство финансов США вводят дальнейшие санкции в отношении более чем 150 физических и юридических лиц <...>", - говорится в письменном заявлении Блинкена. В нем уточняется, что рестрикции применяются в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. "В рамках предпринимаемых сегодня действий правительство США также нацеливается на физических и юридических лиц, занимающихся обходом санкций, на тех, кто причастен к укреплению способностей России вести войну против Украины, а также на тех, кто несет ответственность за расширение объемов добычи Россией энергоносителей в будущем", - утверждает глава Госдепа.

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Между тем в аналогичном заявлении Минфина США отмечается, что санкции вводятся в отношении "российских элит и промышленной базы России, финансовых институтов и технологических поставщиков".

Под рестрикции подпали:

Компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР.

"Русская медная компания" и ее основатель Игорь Алтушкин.

"Автоваз" и "Москвич".

Объединенная металлургическая компания.

Сибирская угольная энергетическая компания, Путоранская горная компания, Пясинская горная компания, Амурская горнорудная компания и Дальневосточная горнорудная компания.

"Соллерс".

20 россиян, 2 жителя Эстонии, житель Турции и одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.

Банк "Ак Барс".

Росавтодор, Трансмашхолдинг.

Компании, работающие в Арктике, а также торгующие алмазами: ООО "Арктик энерджис", "Арктик Логистик", "Жемчужина Арктики".

Grib Diamonds и "АГД Даймондс".

Группа "ГАЗ", "Автодор", Globaltrans и "Трансмашхолдинг".

"Воркутауголь" инесколько российских горнодобывающих предприятий.

"Ростелеком-Солар"

"Глобалтранс лимитед"