США введут новые санкции против 150 физлиц и компаний за помощь России

Соединенные Штаты в четверг введут санкции в отношении 150 физических и юридических лиц за якобы оказываемое России содействие в обходе американских ограничительных мер. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, рестрикции будут распространяться на тех, кто якобы помогает переправлять товары с американскими технологиями. В новом санкционном списке, отмечает издание, фигурируют две финские компании и их сотрудники из Франции и Эстонии.