Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как Россия помогла ей перевезти личные вещи и ее пони из Ливана в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне 2022 года Кнайсль переехала из Марселя в Бейрут «будучи изгнанной из Франции», отмечает агентство. Она перевезла в столицу Ливана свои вещи и пони, воспользовавшись услугами DHL. Бывший министр отметила, что Ливан был «временным убежищем», откуда она часто летала в Россию.

В итоге Кнайсль переехала в Санкт-Петербург и возглавила исследовательский центр G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues). Доставлять вещи из Ливана в Россию ей пришлось через Сирию.

«Если бы ситуация с безопасностью в Сирии была иной, я бы наняла наземного перевозчика. Из-за санкций не было ни авиарейсов, ни DHL», - объяснила она.

Кнайсль отметила, что у нее появилась возможность воспользоваться российским транспортным рейсом, возвращавшемся из Сирии в РФ.