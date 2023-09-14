В Латвии пообещали закрыть КПП на границе с Белоруссией
Власти Латвии заявили, что планируют закрыть пункт пропуска «Силене» на границе с Белоруссией (пункт «Урбаны» с белорусской стороны). Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.
По словам пограничников, в Латвии хотят применить эту меру «под предлогом увеличения количества беженцев в латвийском приграничье».
«Используя заезженную риторику о миграционном давлении с территории Беларуси, латвийская сторона не предоставляет соответствующих доказательств и не пытается разрешить ситуацию в дипломатической плоскости», - подчеркнули в Госпогранкомитете.
В ведомстве подчеркнули, что не получили от латвийских коллег информацию «с подтверждающими фактами».
В Госпогранкомитете отметили, что Латвия действует «по аналогии» с Польшей и Литвой.
Польша ранее прекратила работу пограничного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский - «Берестовица»), объяснив это интересами безопасности. В ответ Белоруссия ограничила въезд для зарегистрированного в Польше грузового автотранспорта.
В августе Литва закрыла два КПП на границе с Белоруссией - «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Таким образом, работающими остались всего четыре погранперехода.