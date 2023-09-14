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Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Петровскому

Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании оставил без изменения меру пресечения россиянину Яну Петровскому (также известному как Воислав Торден). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Наталью Мальгину.

Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Петровскому
© VK

«Пока решение осталось без изменений», — заявила Мальгина.

Она отметила, что Петровский участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа.

25 августа стало известно, что в Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

26 августа стало известно, что российские дипломаты договорились с финской стороной о предоставлении в ближайшие дни консульского доступа к россиянину Яну Петровскому, задержанному в Финляндии по запросу Украины. Кроме того, сообщалось, что он планирует запросить в Финляндии убежища. Группа «Русич» в 2014– 2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Согласно данным властей Евросоюза, она связана с российскими ЧВК. Петровский находился под санкциями стран Запада.

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