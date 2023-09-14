Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Петровскому

Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании оставил без изменения меру пресечения россиянину Яну Петровскому (также известному как Воислав Торден). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Наталью Мальгину.

© VK

«Пока решение осталось без изменений», — заявила Мальгина.

Она отметила, что Петровский участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа.

25 августа стало известно, что в Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».