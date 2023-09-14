Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Петровскому
Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании оставил без изменения меру пресечения россиянину Яну Петровскому (также известному как Воислав Торден). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Наталью Мальгину.
«Пока решение осталось без изменений», — заявила Мальгина.
Она отметила, что Петровский участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа.
25 августа стало известно, что в Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».
26 августа стало известно, что российские дипломаты договорились с финской стороной о предоставлении в ближайшие дни консульского доступа к россиянину Яну Петровскому, задержанному в Финляндии по запросу Украины. Кроме того, сообщалось, что он планирует запросить в Финляндии убежища. Группа «Русич» в 2014– 2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Согласно данным властей Евросоюза, она связана с российскими ЧВК. Петровский находился под санкциями стран Запада.