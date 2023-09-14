В Казахстане предложили ограничить вещание русскоязычных каналов

Депутат от правящей партии Казахстана «Аманат» Максат Толыкбай счел целесообразным ограничить вещание российских телеканалов. Кроме того, он выступает за взимание с них платы за эфир, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам казахского депутата, в некоторых регионах «периодически возникают межнациональные проблемы» из-за того, что некоторые соотечественники «ведут пропаганду соседней страны».

Как заявил Толыкбай, он обеспокоен тем, что его детям доступны для просмотра русскоязычные телеканалы.

«Поэтому за вещание на наших пространствах они должны платить деньги. Необходимо ввести дифференцированное ограничение», — указал он.

В прошлом месяце генеральный консул России Евгений Бобров в Казахстане указал на спад в уровне использования и изучения русского языка в Казахстане.