В Стокгольме сожгли чучело Эрдогана

Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, полиция Стокгольма просто наблюдала за происходящим.

Издание отмечает, что в Швеции, которая пытается получить согласие Турции на вступление в НАТО, не прекращаются «нападки на национальные и духовные ценности». По его информации, акцию провели сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). С собой они принесли транспарант, на котором говорилось, что они получили разрешение от полиции на проведение 30 сентября в центре шведской столицы демонстрации против вступления страны в НАТО.

Газета также напомнила, что такие акции в Швеции не новы. В начале этого года группа сторонников РПК собралась перед исторической ратушей в Стокгольме и подвесила за ноги куклу, похожую на Эрдогана. В ответ на это посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема вызвали в МИД Турции, где осудили это действие.