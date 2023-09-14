В Стокгольме сожгли чучело Эрдогана

Перед зданием парламента Швеции сожгли чучело Эрдогана
Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, полиция Стокгольма просто наблюдала за происходящим.
Издание отмечает, что в Швеции, которая пытается получить согласие Турции на вступление в НАТО, не прекращаются «нападки на национальные и духовные ценности». По его информации, акцию провели сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). С собой они принесли транспарант, на котором говорилось, что они получили разрешение от полиции на проведение 30 сентября в центре шведской столицы демонстрации против вступления страны в НАТО.
Газета также напомнила, что такие акции в Швеции не новы. В начале этого года группа сторонников РПК собралась перед исторической ратушей в Стокгольме и подвесила за ноги куклу, похожую на Эрдогана. В ответ на это посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема вызвали в МИД Турции, где осудили это действие.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента.