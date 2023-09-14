Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 14 сентября, вылетел в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По его данным, переговоры сторон пройдут 15 сентября.

«Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров», - говорится в публикации.

Среди тем предстоящих переговоров - международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также общая большая работа в сфере импортозамещения, сообщает канал.