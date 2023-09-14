В Японии продолжают рассчитывать на заключение мирного договора с Россией

Токио намерен продолжить курс на решение территориального спора с Россией, касающегося так называемых "северных территорий" (южной части Курильских островов), и заключения с Москвой мирного договора.

Об этом заявила на своей первой пресс-конференции новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что Япония будем твердо придерживаться курса на решение "территориального вопроса" и заключение мирного договора с Россией. Глава МИД Японии отметила, что возобновление родственниками посещений кладбищ бывших японских жителей Курильских островов является в настоящее время одним из приоритетов для Токио в отношениях с Россией.