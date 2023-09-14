Япония намерена сохранить санкции против России

Япония продолжит курс на решение территориального спора с Россией вокруг "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключение мирного договора. Об этом на своей первой после назначения регулярной пресс-конференции заявила новый глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Что касается проблемы северных территорий. Мы будем твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - отметила она.

Камикава также подчеркнула, что вопрос возобновления посещений могил бывших японских жителей Курил их родственниками является сейчас "одним из приоритетных" для японской стороны в отношениях с Россией.

Япония как председатель G7 продолжит санкционную политику в отношении РФ - новый глава МИД.