Маск купил советский боевой самолет и налетал на нем 500 часов

В 2001 году миллиардер Илон Маск купил учебно-боевой самолет Аэро Л-39 «Альбатрос», который стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора. Об этом сообщается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

© Lenta.ru

Л-39 производили в Чехословакии. Он развивал скорость до 390 километров в час, мог нести бомбы и ракеты и отличался высокой маневренностью. В СССР и странах советского блока этот самолет использовали для обучения боевых пилотов.

«Все это казалось малость слишком опасным, даже для меня», — признался Маск Айзексону.

Он налетал на Л-39 и других самолетах около 500 часов, однако затем это занятие ему наскучило.

Однажды он и его инструктор совершали полет на низкой высоте над Невадой. «Это было в точности, как в {{Top Gun|Top Gun|Серия фильмов про боевых пилотов с Томом Крузом в главной роли.}}, — говорит Маск. — Ты всего в паре сотен футов (60 метров) над землей и следуешь рельефу. Перед горой мы направили самолет вертикально вверх, а потом перевернулись вверх тормашками» — из книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»

Аэро Л-39 «Альбатрос» производился до 1999 года. До сих пор стоит на вооружении примерно в 30 странах, в том числе в России, Азербайджане, Вьетнаме, КНДР, Нигерии и Таиланде. Применялся во время гражданских войн в Ливии и Сирии.

Во вторник, 12 сентября, вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.