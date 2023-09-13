Новые обломки беспилотника нашли в Румынии

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча на северо-востоке страны, близ населенных пунктов Нуфэрул и Виктория обнаружены фрагменты, которые могут быть обломками БПЛА.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца) обнаружил в среду 13 сентября около 11:30 (местное время совпадает с мск) в районе населенных пунктов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча разбросанные на площади в несколько десятков метров фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику", - указывается в сообщении военного ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Другой вертолет румынских ВВС с авиабазы 90 в [пригороде] Отопень был направлен в зону [обнаружения обломков] с группой специалистов на борту, чтобы провести предварительное расследование на территории и взять пробы для экспертизы".

Как сообщил командир гарнизона Тулча, капитан первого ранга Антонел-Мариан Вэтэману, пока были найдены лишь куски металла. По его словам, вход в зону расследования закрыт, для населения нет никакой угрозы. Район, где были найдены обломки, находится примерно в 15 км от румыно-украинской границы.

Это уже третья подобная находка в Румынии. О двух первых Минобороны сообщило на прошлой неделе - во вторник и в субботу. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых обломки попали на территорию страны. Румынский президент Клаус Йоханнис заявил в субботу, что инциденты, по его мнению, вызваны атаками на украинские порты на Дунае.

Источники в Минобороны сообщили агентству Agerpres, что "нет элементов, которые показывали бы, что речь идет о преднамеренных атаках против Румынии". Ни один из трех беспилотников, оказавшихся на территории Румынии, не был обнаружен румынскими РЛС. Более того, в воздушном пространстве страны не было зарегистрировано неразрешенных полетов или нарушений воздушного пространства. Экспертиза покажет, каким образом фрагменты первых двух БПЛА попали на территорию Румынии, сказали собеседники агентства.