Генсек ООН заявил о планах обсудить с Россией, Турцией и Украиной зерновую сделку

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«На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова и этот вопрос будет на столе дискуссий», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявлял, что зерновая сделка должна быть продолжена при участии Москвы и Киева под эгидой ООН.

12 сентября официальный представитель президента России Дмитрий Песков говорил, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют.