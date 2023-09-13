В Польше начали подсчет ущерба, якобы полученного от СССР во Вторую мировую

Специальная польская рабочая группа приступит к оценке ущерба, понесенного страной якобы по вине СССР во время Второй мировой войны, на следующей неделе. Об этом в среду в интервью агентству PAP сообщил замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

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Он уточнил, что 19-20 сентября состоится соответствующая конференция.

«В ходе [конференции] официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», — цитирует политика РИА «Новости».

Ожидается, что в мероприятии примут участие «десятки польских ученых, а также из других стран, в том числе из Украины».

Как писала «Парламентская газета», в начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что после получения репараций от Германии Польша планирует требовать их и от России.