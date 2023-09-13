В Днепре не стали лишать Брежнева звания почетного гражданина
Власти украинского Днепра (ранее носил название Днепропетровск) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщает ТАСС.
В решении горсовета за подписью мэра Бориса Филатова отмечается, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является или личное обращение гражданина, или вступление в силу обвинительного приговора.
«Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет», — подчеркивается в документе.
Напомним, что в начале этого года власти Каменского Днепропетровской области, в котором родился Брежнев, отказались демонтировать памятник генсеку. Там заявили, что вопрос о судьбе бюста, установленного еще в 1976 году, рассмотрят после окончания военного положения на Украине.