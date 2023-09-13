В Днепре не стали лишать Брежнева звания почетного гражданина

В решении горсовета за подписью мэра Бориса Филатова отмечается, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является или личное обращение гражданина, или вступление в силу обвинительного приговора.

«Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет», — подчеркивается в документе.

Напомним, что в начале этого года власти Каменского Днепропетровской области, в котором родился Брежнев, отказались демонтировать памятник генсеку. Там заявили, что вопрос о судьбе бюста, установленного еще в 1976 году, рассмотрят после окончания военного положения на Украине.