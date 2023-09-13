Еще четыре страны ЕС пообещали запретить экспорт украинского зерна

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия продлят и расширят ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, если ЕС отменит мораторий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию выступления министра.

3 мая ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) должна принять решение по продлению или отмене моратория.

Правительство Польши 12 сентября приняло постановление, запрещающее ввоз зерна из Украины после 15 сентября, вне зависимости от решения ЕК.

«Мы договорились с румынским, болгарским и словацким коллегами, что, если не будет решения Брюсселя о продлении моратория, мы продолжим поодиночке в рамках национальных компетенций», - заявил Надь.