Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России

«Уверены в том, что Российская армия и народ [РФ] непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, в борьбе за создание стабильной обстановки для развития», — заявил он.