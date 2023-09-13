Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в победе армии и народа России. Об этом сообщает ТАСС.
«Уверены в том, что Российская армия и народ [РФ] непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, в борьбе за создание стабильной обстановки для развития», — заявил он.
Председатель КНДР также отметил, что обсудил с Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна.
По словам северокорейского лидера, его визит в Россию станет важным этапом превращения связей РФ и КНДР в «нерушимые отношения стратегического сотрудничества».
Ранее Путин и Ким Чен Ын поговорили в составе делегаций, после чего провели встречу тет-а-тет. Их переговоры прошли на площадке космодрома Восточный в Амурской области. После общения Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына.