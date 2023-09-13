Суд Евросоюза отказался снять санкции с владельца ММК Рашникова

Суд Евросоюза отклонил иск российского бизнесмена Виктора Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков. Об этом сообщает ТАСС.

"Иск Рашникова отклонить, возложить на него обязанность по оплате судебных расходов", - зачитал решение инстанции судья.

Рашников является основным акционером с долей 79,76% и председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В середине марта 2022 года он попал в список тех, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских рестрикций. Через полгода бизнесмена США также включили в санкционный перечень.

ММК считается крупнейшим мировым производителем стали и занимает лидирующие позиции в рейтинге предприятий черной металлургии России.