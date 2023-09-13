Объявление войны после полутора лет поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются нелепостью, цитирует РИА Новости свой источник в Москве . Так он прокомментировал слова экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы , что украинский президент Владимир Зеленский готов объявить России войну.

По его словам, для объявления войны нужно иметь хоть какие-то объективные шансы на победу. Он отметил, что у Украины этих шансов нет: ни с западной помощью, ни с опорой на собственные силы и ресурсы.