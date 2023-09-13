Руководитель «Sputnik Молдова» сообщил о депортации

Руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова депортировали из страны и запретили въезд в Молдавию на 10 лет, сообщает Telegram-канал издания.
"Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили Виталия Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию", - указано в сообщении.
Отдельно указано, что российский посол Олег Васнецов был поставлен в известность о произошедшем.
Ранее шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем смог покинуть Латвию.
Касем прибыл в Латвию в январе этого года для встречи с родственниками, там его задержали за нарушение санкций Европейского союза против России и по подозрению в шпионской деятельности. В конце апреля его выпустили на свободу, но предписали не выезжать за границу.