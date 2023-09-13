Посольство США призвало СМИ Польши агитировать украинцев вернуться на родину

Американское посольство в Варшаве призвало польские СМИ распространять среди живущих в стране граждан Украины идею о возвращении на родину. Об этом говорится в документе, который был опубликован на сайте Госдепартамента США.

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Так, генконсульство США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными СМИ Польши возвращения украинских семей на родину. В документе отмечается, что польские журналисты, осветившие и продвинувшие историю о возвращении гражданина на родину, достойны получения гранта. Госдепартамент США предлагает оказать финансовую поддержку участникам семинаров по созданию статей, способствующих способствующих возвращению из Польши украинских беженцев.