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Венгрия не станет выдавать Украине уклонистов

Будапешт не будет выдавать властям Украины уклонистов от военной службы, которые находятся на территории Венгрии в числе беженцев. Такое заявление сделал заместитель венгерского премьер-министра Жолт Шемьен, передает Hungary Today.

Венгрия не станет выдавать Украине уклонистов
© РИА Новости

«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», — сказал он.

Шемьен назвал всех украинцев, находящихся в Венгрии, «свободными людьми», которые могут самостоятельно решать, остаться им в стране, уехать на Запад или вернуться на родину. Он заверил, что все граждане Украины могут чувствовать себя в республике в безопасности.

Ранее с аналогичным заявлением выступила Австрия. При этом Польша наоборот начала передавать данные об уклонистах Украине.

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