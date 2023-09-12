Венгрия не станет выдавать Украине уклонистов

Будапешт не будет выдавать властям Украины уклонистов от военной службы, которые находятся на территории Венгрии в числе беженцев. Такое заявление сделал заместитель венгерского премьер-министра Жолт Шемьен , передает Hungary Today.

«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», — сказал он.

Шемьен назвал всех украинцев, находящихся в Венгрии, «свободными людьми», которые могут самостоятельно решать, остаться им в стране, уехать на Запад или вернуться на родину. Он заверил, что все граждане Украины могут чувствовать себя в республике в безопасности.