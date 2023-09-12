Анонсирована встреча Зеленского с премьером Израиля

Ранее Зеленский обсудил с Нетаньяху отправку израильской полиции в Умань для охраны паломников-хасидов, которые приехали туда на празднование Рош ха-Шана. Зеленский заверил Нетаньяху, что «Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность». Также стороны обсудили «возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля».