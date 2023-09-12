В ЕС поддержали создание механизма совместных закупок вооружений

Европейский парламент (ЕП) поддержал создание механизма совместных закупок вооружений странами Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕП.

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«Он поможет государствам ЕС удовлетворить наиболее насущные потребности в области обороны из-за усугубившейся ситуации после добровольных и совместных военных поставок Украине», — отмечается в документе.

Предполагается, что на функционирование механизма будет выделен бюджет объемом в 300 миллионов евро. В первую очередь он будет ориентирован на те страны ЕС, которые в наибольшей степени истощили запасы, оказывая помощь Киеву.

Ранее глава Минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о планах присоединиться к системе противовоздушной обороны ЕС «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI).