Советник главы офиса Зеленского назвал западные санкции против России фикцией

Подоляк назвал фикцией введенные против России санкции Запада
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введенные в отношении России западные санкции — фикция. Такое мнение он высказал в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.
«Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция!» — сказал Подоляк.
При этом он подчеркнул, что ограничения для внешней торговли России были наложены западными странами, однако в настоящий момент более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, продолжают работать на российском потребительском рынке.
Газета.Ru: главные новости