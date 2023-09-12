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Подоляк назвал фикцией введенные против России санкции Запада

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введенные в отношении России западные санкции — фикция. Такое мнение он высказал в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

Советник главы офиса Зеленского назвал западные санкции против России фикцией
© РИА Новости

«Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция!» — сказал Подоляк.

При этом он подчеркнул, что ограничения для внешней торговли России были наложены западными странами, однако в настоящий момент более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, продолжают работать на российском потребительском рынке.

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