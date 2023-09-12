Советник главы офиса Зеленского назвал западные санкции против России фикцией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введенные в отношении России западные санкции — фикция. Такое мнение он высказал в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

«Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция!» — сказал Подоляк.