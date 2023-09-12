Обзор иноСМИ: «Зловещий символ нового миропорядка» и русский балет в Финляндии

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«Страх перед падением фондового рынка возвращается»

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Неожиданный рост индекса S&P 500 на 16 процентов в этом году вознаграждает тех трейдеров, которые покупали акции рано, и наказывает скептиков, но у инвесторов все еще есть страх перед спадом, пишет Bloomberg.

Инвесторы могут видеть это на рынке опционов, где хеджирование от очередного краха становится все дороже. Контракты, делающие ставку на 10-процентное снижение SPDR S&P 500 ETF - крупнейшего биржевого фонда, отслеживающего индекс, - стоят в 1,8 раза дороже опционов, получающих прибыль от 10-процентного роста, показывают данные, собранные Bloomberg. Это означает, что инвесторы решили перестраховаться и заплатить премию за хеджирование еще до выхода решающих данных - индекса потребительских цен в США - 13 сентября.

Американский генерал: у ВСУ осталось около месяца для наступления

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, самый высокопоставленный военный офицер страны, заявил, что у Украины, вероятно, осталось всего около 30 дней, чтобы добиться результатов в контрнаступлении. Об этом сообщает Breitbart.

По мнению Милли, надвигающаяся зима заморозит не только землю, но и текущие линии соприкосновения на Украине. Как отмечает Breitbart, Милли признал, что украинское контрнаступление шло медленнее, чем ожидалось, и у ВСУ остается «около 30–45 дней боевой погоды».

Русский балет под запретом в Польше, но в Финляндии дают «Лебединое озеро»

Осенний сезон Национального балета Финляндии открывается русской балетной классикой, постановка которой запрещена в Польше и Литве, пишет финский портал Yle. Обе страны решили, что с осени 2022 года их национальные балеты не будут исполнять русские классические балеты. Бойкот направлен, в частности, на музыку русских композиторов.

Руководитель Польского Национального балета Кшиштоф Пастор заявил, что поддерживает это решение, хотя оно и создает проблемы для балетной группы. Он отметил, что Чайковский и Прокофьев не имеют никакого отношения к нынешним российским властям, «но их произведения используются как инструмент пропаганды». При этом осенний сезон Национального балета Финляндии 2023 года начнется с новой версии «Лебединого озера», созданной австралийцем Дэвидом Макаллистером к 100-летию Финского национального балета. Директор балета Хавьер Торрес говорит, что не видит оснований запрещать российские произведения искусства, созданные в разные эпохи, не связанные с украинским кризисом.

«Дорогая нефть - зловещий символ нового миропорядка»

Мировые цены на нефть выросли почти на треть за последние три месяца. Это «чрезвычайно серьезное» увеличение, которое может заметно усугубить кризис стоимости жизни в Великобритании, пишет экономист Лиам Халлиган в своей статье для The Telegraph. К концу прошлой недели стоимость барреля нефти марки Brent колебалась выше 90 долларов по сравнению с 70 долларами в начале июня - речь идет о росте на 30 процентов.

Из-за этого, по данным британской ассоциации автомобилистов RAC, цены на бензин в августе выросли почти на семь пенсов, до 152,25 пенса (183 рубля) за литр, а дизель подорожал на восемь пенсов, до 154,37 пенса (185 рублей). Это одни из самых резких скачков цен на топливо за более чем 20 лет. В RAC прогнозируют, что цены продолжат расти на заправках по всей Британии. Автор призвал не недооценивать мощь ОПЕК+, контролирующей почти половину мировой добычи и стремящейся к новому миропорядку.

Среди нефтяных трейдеров ходят разговоры, что мировая экономика по-прежнему испытывает дефицит поставок примерно на 1,5 миллиона баррелей в день, а фьючерсные рынки указывают на дальнейший рост цен на пять процентов к концу года. Если это так, нефть может подняться к «весьма символической» отметке в сто фунтов за баррель, считает Халлиган.

«Куда движется Африка после военных переворотов»

Африка пережила больше переворотов, чем любой другой континент. Из 18 переворотов, совершенных по всему миру с 2017 года, все, кроме одного - в Мьянме в 2021-м - произошли в Африке, пишет «Нови Стандард». Последний военный переворот в Габоне произошел всего через месяц после того, как военные взяли под свой контроль Нигер.