Ким Чен Ын выступил в поддержку Путина и борьбы России с империализмом

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы, передает ТАСС.
Северокорейский лидер заявил, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.
Также Ким Чен Ын выразил надежду на то, что РФ и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом.
В настоящее время между лидерами двух стран проходят переговоры на космодроме Восточный на Дальнем Востоке.
Планируется, что Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.
Помимо Путина в переговорах участвует российская делегация. В нее вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.