Ким Чен Ын выступил в поддержку Путина и борьбы России с империализмом

Северокорейский лидер заявил, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.

Также Ким Чен Ын выразил надежду на то, что РФ и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом.

В настоящее время между лидерами двух стран проходят переговоры на космодроме Восточный на Дальнем Востоке.