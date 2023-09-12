Родственники погибших 11 сентября добиваются суда над обвиняемыми в США

Несмотря на то, что один из самых страшных терактов в истории США произошел 22 года назад, обвиняемые в атаках 11 сентября до сих пор не осуждены и не понесли наказания. Почему этого не произошло, разбиралось издание Das Erste.

11 сентября 2001 года боевиками-смертниками террористической организации «Аль-Каида»* были захвачены четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Жертвами терактов числятся 2 977 человек. В их числе - 343 пожарных и 60 полицейских. Среди погибших значатся не только граждане США, но и граждане еще 92 стран. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.

Однако даже спустя 22 года суд над обвиняемыми в совершении терактов так и не начался. Они продолжают находиться в тюрьме для военнопленных на американской базе Гуантанамо на Кубе, закрытие которой было одним из предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

По мнению правозащитников, началу процесса над обвиняемыми, в том числе Халидом Шейхм Мохаммедом, который наряду с Усамой бен Ладеном считается главным идейным вдохновителем терактов 11 сентября, мешает практика нарушения прав человека в Гуантанамо.

«Частично это объясняется тем, что многие из этих людей подвергались пыткам со стороны ЦРУ, а также, предположительно, вооруженных сил США», - пояснила директор программы по безопасности и правам человека американского отделения Amnesty International Дафна Эвиатар.

Эвиатар предполагает, что власти США не хотят, чтобы практика пыток стала достоянием общественности во время судебного разбирательства. При этом признания, полученные под пытками, не могут быть использованы в суде, напомнила она.

В настоящее время продолжается борьба за так называемое «соглашение о признании вины» с пятью обвиняемыми, которую власти США ведут на протяжении многих лет. Такое соглашение, которое является смягчающим обстоятельством, стало бы правовой основой для привлечения подсудимых к ответственности, пишет издание.

Однако с этим не согласны родственники погибших и те, кто выжил в ходе терактов. По их мнению, организаторы и участники атак 11 сентября должны понести наказание по всей строгости закона, а «соглашение о признании вины» позволит им избежать смертной казни. Понимая это, администрация Байдена всего несколько дней назад отклонила несколько условий предложенной «сделки о признании вины», отмечает издание.

При этом адвокат по защите прав человека Алка Прадхан уверена, что власти США сами виноваты в сложившейся ситуации.

«Администрация США бросила всех нас на произвол судьбы после 11 сентября. Государство действовало незаконно», - отметила она.

Таким образом, юридическая работа над событиями 11 сентября парализована, а «идти на какие-либо уступки в 22-ю годовщину, видимо, еще слишком рано», говорится в статье.