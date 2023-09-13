В Белом доме отреагировали на слова Байдена в годовщину терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден не делал ложных заявлений о визите в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года, а лишь допустил неточность в датах поездки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

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«Он туда ездил. Он говорил о визите на мемориал через неделю или около того после тех событий», — сказал он.

Кирби также отметил, что эта поездка оказала сильнейшее влияние на американского лидера.

Накануне Байдена поймали на лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года. На несоответствие реальности слов главы Белого дома указал популярный блогер Бенни Джонсон. Глава американской администрации сравнил разрушенные башни-близнецы Всемирного торгового центра с вратами ада. Однако, по данным нацкомитета Республиканской партии, президент 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената, а не в Нью-Йорке.