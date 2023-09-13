Стали известны возможные цели приезда Ким Чен Ына в Россию

Одна из целей визита главы КНДР Ким Чен Ына в Россию – это укрепление собственных военных технологий. Об этом телеканалу "360" заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. Для Северной Кореи обмен опытом в этой сфере стал актуальным на фоне совместных учений НАТО с Японией и Южной Кореей, отметил он.

"Это связано с защитой территории государства от "нижнего" воздействия НАТО. В первую очередь речь идет о совместных учениях Североатлантического альянса с Японией и Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, они угрожают национальной безопасности и вообще нарушают понятие суверенизации КНДР", — пояснил Самонкин.

Северокорейский лидер сейчас особенно стремится к развитию военно-технологического потенциала, добавил эксперт. При этом визит Ким Чен Ына в Россию доказывает, что КНДР становится все более открытой страной, заявляя о своей заинтересованности в многополярном мироустройстве, убежден политолог.

Среди других причин прибытия в Россию Ким Чен Ына Самонкин назвал культурный обмен между странами, создание новых магистральных путей для развития Дальнего Востока, а также возможное создание коалиции с Россией.