В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которой родственники погибших зачитывают их имена, проходит в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщает корреспондент ТАСС.

В церемонии, как и в прошлом году, участвует вице-президент США Камала Харрис. В 2021 году, на 20-летие трагедии, в Нью-Йорк прибыл президент США Джо Байден, но в этом году он принимает участие в мемориальных мероприятиях на Аляске. На церемонии также присутствуют претендент на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис, адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

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В длинном перечне жертв прозвучат в том числе имена и фамилии, распространенные на территории бывшего СССР. По официальным данным, жертвами терактов стали трое граждан России. По неофициальным подсчетам, выходцев из стран бывшего СССР, погибших в башнях Всемирного торгового центра, могло быть от 70 до 80. Церемония, как правило, занимает около трех часов и прерывается несколькими минутами молчания, приуроченными к основным этапам событий 11 сентября 2021 года - моментам, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра, когда в другую башню врезался второй самолет, когда самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, и когда четвертый самолет упал в Пенсильвании. В этом году в церемонии зачитывания имен участвуют молодые люди, некоторые из которых родились уже после терактов 11 сентября и сами не помнят событий того дня. Таким образом организаторы пытаются обеспечит преемственность в сохранении памяти о событиях того дня.

В Нью-Йорке в годовщину трагедии приняты повышенные меры безопасности. Часть улиц на юге Манхэттена, где находится мемориальный комплекс, перекрыта. Полиция дежурит у выходов из метро.

Вечером в городе пройдет акция под названием Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). В небо поднимутся две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни-близнецы Всемирного торгового центра. Акция проводится с 2002 года. Для создания световых колонн, которые видно на расстоянии до 100 км, используются 44 прожектора.