СМИ: США и Бахрейн намерены заключить стратегическое соглашение в сфере безопасности

Соединенные Штаты и Бахрейн намерены заключить стратегическое соглашение по безопасности и экономике, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, соглашение включает обязательство США "проводить консультации и оказывать помощь, если Бахрейн столкнется с непосредственной угрозой безопасности". В материале подчеркивается, что соглашение будет юридически обязывающим. В то же время в статье уточняется, что оно "не содержит пункта, аналогичного пятой статье устава НАТО", который требовал бы от Вашингтона рассматривать любое нападение на Бахрейн как нападение на США.

Источники добавили, что в рамках соглашения стороны договорятся об экономическом партнерстве и технологическом сотрудничестве. По их информации, наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа подпишет соглашение во время визита в Вашингтон на этой неделе. Ожидается, что принц также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В материале отмечается, что старший советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк посетил Бахрейн на прошлой неделе, где встретился с наследный принцем и другими официальными лицами Бахрейна.