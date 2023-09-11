В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков раскрыл детали визита Ким Чен Ына в Россию
Встреча президента России Владимира Путина с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь гостя. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения, — сказал он.
Песков отметил, что сначала пройдут переговоры двух делегаций, а затем лидеры продолжат свое общение уже в формате один на один. По окончанию встречи планируется проведение официального обеда от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи.
Главной темой переговоров станут отношения между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.
Информация о том, что Ким Чен Ын посетит Москву, была подтверждена незадолго до этого. Накануне южнокорейский канал YTN сообщил, что лидер КНДР уже отправился на поезде из Пхеньяна в Россию.
Россия продолжает готовиться к тайваньскому кризису. Министр обороны Китая Ли Шанфу весной посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Министр обороны России Сергей Шойгу в июле посетил КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Детали обоих визитов не раскрываются, но эксперты уверены: Россия, КНДР и Китай создают на Тихом океане военный блок для противостояния агрессии США. Кроме того, блок примет участие и в разрешении украинского кризиса. Подробную информацию о военном блоке с Китаем и Северной Кореей собрала «Вечерняя Москва».