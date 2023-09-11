В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь гостя. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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— Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения, — сказал он.

Песков отметил, что сначала пройдут переговоры двух делегаций, а затем лидеры продолжат свое общение уже в формате один на один. По окончанию встречи планируется проведение официального обеда от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи.

Главной темой переговоров станут отношения между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

Информация о том, что Ким Чен Ын посетит Москву, была подтверждена незадолго до этого. Накануне южнокорейский канал YTN сообщил, что лидер КНДР уже отправился на поезде из Пхеньяна в Россию.