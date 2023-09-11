Если Запад решит сократить помощь Киеву, то это вызовет непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена, — отметил он в интервью The Economist.

При этом он признал, что в преддверии выборов на Западе, и особенно в США, поддерживать помощь будет сложно, особенно когда нет значительного прогресса на фронте.

Киевский режим получил от союзников военную помощь на сумму порядка 100 миллиардов долларов. По словам экс-министра обороны Украины Алексея Резника, только от США Киев получил свыше 50 миллиардов, сумма близится к 60 миллиардам. Резник отметил, что средства из государственного бюджета также тратятся на закупку оружия. Кроме того, большие суммы тратятся на денежное довольствие украинских военных и выплаты компенсаций.