В сообщении говорится, что по приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики посетит страну в ближайшие дни.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются переговоры делегаций двух стран. По его словам, при необходимости он может встретиться с российским президентом один на один, передают «Известия».

Ранее о возможном приезде северокорейского лидера сообщили западные СМИ. В качестве возможной даты называлось 13 сентября.

В настоящее время Путин находится во Владивостоке. Там проходит Восточный экономический форум.