В Кремле анонсировали скорый визит Ким Чен Ына в Россию
Пресс-служба Кремля сообщила о планах лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию с официальным визитом.
В сообщении говорится, что по приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики посетит страну в ближайшие дни.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются переговоры делегаций двух стран. По его словам, при необходимости он может встретиться с российским президентом один на один, передают «Известия».
Ранее о возможном приезде северокорейского лидера сообщили западные СМИ. В качестве возможной даты называлось 13 сентября.
В настоящее время Путин находится во Владивостоке. Там проходит Восточный экономический форум.
Как сообщил накануне Песков, встречи главы государства с Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не запланировано. Северокорейский лидер весной 2019 года приезжал в столицу Приморья на бронепоезде.