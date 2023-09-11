Лукашенко похвалил Эрдогана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот превзошел все ожидания турецкого народа. Его слова передает БелТА.

Во время встречи с послом Турции Мустафой Озджаном Лукашенко заявил, что Белоруссия испытывает большой интерес к выстраиванию суверенной политики, чем занимается Анкара. Он признал, что это делается в интересах турецкого народа.

«В этом, конечно, ваш президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа», — сказал белорусский лидер.

Также он пообещал оказывать поддержку для развития Турции. Но ожидает, что и Анкара подставит плечо в сложной ситуации.

«Хотел бы обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время», — сказал Лукашенко турецкому послу.