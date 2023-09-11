Зеленский оценил последствия длительного конфликта на истощение для Украины

Длительный конфликт на истощение приведет к еще большим потерям среди украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist. По словам главы государства, страна потеряет еще больше людей как на фронте, так и в эмиграции. Это приведет к введению полностью милитаризованной экономики, считает он.

В интервью The Economist Зеленский отметил, что правительству необходимо донести до людей идею о введении милитаризованной экономики. При этом он не уточнил, каким образом это будет достигнуто. Отвечая на вопрос о возможном компромиссе с Россией, Зеленский подчеркнул, что Киев ни за что не станет заключать каких-либо соглашений. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, «пока Россия остается на территории Украины». Журналисты отмечают, что рассуждая о мирных переговорах, Зеленский громко стучал по столу.

Отдельное внимание Зеленский также уделил выборам президента в США. Он подчеркнул, что победа Дональда Трампа не станет победой для России. Президент Украины надеется, что новый глава государства сохранит курс США на оказание поддержки Киеву. Аналогичных шагов он ожидает и со стороны Евросоюза.