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Daily Mail: ВВС Британии будут уничтожены в случае конфликта с Россией

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Количество боевых самолетов в британских ВВС настолько мало, что они были бы уничтожены из-за «истощения», если бы Великобритания вступила в конфликт с Россией, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет Королевских Военно-воздушных сил. Издание отмечает, что у России более чем в 20 раз больше самолетов, чем у Британии, более того, британский флот меньше, чем у европейских союзников.

Согласно анализу Специального комитета обороны, в распоряжении Франции имеется 231 боевой самолет, у Германии - 214, у Италии - 199. Еще в 1990 году у Великобритании было 463 самолетов, а сейчас - всего 169 против 1500 у России. В докладе говорится, что в связи с этим Великобритания «подвержена опасности». Несмотря на это, власти намерены вывести из эксплуатации 30 истребителей Typhoon на пять лет раньше запланированного срока. Эти планы «создадут дефицит боевого потенциала авиации, который сохранится вплоть до 2030-х годов», предупреждают эксперты.

Бербок предложили остаться во дворце Зеленского

Глава МИД Украины Анналена Бербок посетила Украину в четвертый раз с начала кризиса в феврале 2022 года. Политик прибыла в Киев утром 11 сентября, ее визит первоначально держали в секрете по соображениям безопасности. Визит, состоявшийся за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН «был задуман как знак солидарности», пишет Die Welt.

В Киеве Бербок пообещала продолжить поддержку Украины на пути в ЕС, но также призвала к дальнейшим усилиям по реформам, в частности, по борьбе с коррупцией. Некоторые читатели Die Welt раскритиковали министра за избыточное, по их мнению, внимание к Украине. «А у нее еще нет своей кровати в президентском дворце Зеленского?» - написал Jörg K.

«Почему она не останется там? Она делает больше для украинцев, чем для немцев!» - добавил Holger T. Другие читатели отметили, что поездки Бербок оплачивают налогоплательщики, а она «даже не пытается использовать дипломатию».

«День позора Эстонии»

Лидер эстонской оппозиционной партии Koos Олег Иванов заявил Baltnews, что власти Эстонии пытаются запугать собственных граждан. Так он прокомментировал возбуждение уголовного дела против соучредителя Koos Айво Петерсона, которому вменяют госизмену и шпионаж в пользу России.

По мнения Иванова, день возбуждения этого дела станет «днем позора правовой системы Эстонии». Он заявил, что в стране теперь царит «тоталитарная диктатура».

Заявление G20 по Украине показало рост влияния незападных стран

В совместной декларации саммита G20, прошедшего в сентябре 2023 года, нет четкой критики и прямого осуждения какой-либо страны за украинский кризис, пишет китайское издание Global Times. Газета отмечает, что этим декларация-2023 отличается от документа 2022 года и демонстрирует рост влияния незападных стран.

В документе отмечается, что «в соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в целях территориальных приобретений, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства». Ли Хайдун, профессор Китайского университета иностранных дел, заявил, что сила развивающихся стран и незападных экономик в многостороннем механизме G20 растет - им удалось лоббировать нейтралитет в качестве общей позиции «Большой двадцатки», не допустив лидерства западных нарративов и позиций.

«На Западе неохотно восхищаются российской армией»

Ирландский публицист Чей Боуз считает, что поражение Украины может означать конец НАТО в ее нынешнем виде. Он отметил, что первоначальная уверенность западных стран в том, что Россия рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась. Москва продемонстрировала стратегическую адаптивность, «которой неохотно восхищаются в военных центрах Запада», заявил журналист.