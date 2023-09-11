Почему G20 смягчила позицию по украинскому кризису

По итогам прошедшего в Нью-Дели саммита G20 была принята итоговая декларация, формулировки которой в отношении украинского кризиса стали мягче, чем год назад, пишут «Ведомости». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны глобального Юга не допустили «украинизации» саммита.

В своей новой декларации G20 призвала к возобновлению зерновой сделки и заявила о необходимости поставок не только украинского, но и российского зерна и удобрений на мировые рынки.

В документе отмечается, что «Большая двадцатка» по-прежнему обеспокоена конфликтом на Украине и подтверждает национальные позиции и резолюции по украинскому кризису, принятые в ООН.

В декларации G20 от ноября 2022 года говорилось, что большинство стран осуждают боевые действия, но есть «и другие оценки ситуации и санкций». В документе 2023 года (в отличие от декларации 2022-го) Россия не просто не упоминается в негативном контексте по украинскому кризису, но не упоминается вообще.

В документе подчеркивается, что на саммите в Нью-Дели «были разные оценки ситуации». Члены G20 в своем итоговом документе подчеркнули, что все страны «должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН» и «воздерживаться от угрозы силы с целью приобретения территорий вопреки суверенитету государства». Также в декларации подчеркивается, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы.

Основная часть декларации посвящена проблемам мировой экономики, развитию технологий, зеленой энергии и реформе международных институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию.

Американские СМИ назвали пункты декларации по украинскому кризису «ударом для западных стран», так как в них не было консенсуса по осуждению России, отмечают «Ведомости».

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что G20 «нечем гордиться». Он поблагодарил западных союзников, которые пытались «включить в текст сильные формулировки». Однако канцлер Германии Олаф Шольц назвал принятую декларацию «успехом».

Доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с «Ведомостями» назвала декларацию G20 итогом «сильнейшего давления» лобби Индии, Африки и глобального Юга.