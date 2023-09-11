Пока вы спали: поездка Путина на ВЭФ и поражение Медведева в финале US Open

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Путин во Владивостоке начинает работу на ВЭФ

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Российский лидер Владимир Путин начинает двухдневную поездку во Владивосток, сообщает ТАСС.

Президент примет участие в Восточном экономическом форуме. 11 сентября глава государства ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов территорий опережающего развития, готовых к запуску своих производств.

Основным событием 12 сентября на форуме станет пленарная сессия с участием Путина. По традиции ожидается дискуссия с акцентом на «дальневосточную тематику развития», при этом будут обсуждаться и международные вопросы, и другие темы.

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Украинские войска пытались атаковать беспилотниками российские объекты, сообщает ТАСС.

Два дрона были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что фрагменты одного из двух сбитых аппаратов упали в Яковлевском городском округе на проезжую часть. Никто не пострадал.

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу из Сербии в финальном матче Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Встреча завершалась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Россиянин играл под третьим номером.

Джокович в четвертый раз стал победителем US Open. Он является рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема среди мужчин, его ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль (22), который из-за травмы не выступает с января.

В МИД РФ заявили, что США политизируют АТЭС

Вашингтон занимается политизированием деятельности Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает ТАСС.

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, другие страны не разделяют такой подход США. Как указал дипломат, не всегда дают визы российским делегатам. Также американские власти ограничивают участие РФ.

При этом Биричевский отметил успешное председательство Таиланда в АТЭС в прошлом году.

ВС РФ отразили две атаки и две контратаки ВСУ на купянском направлении

Российские бойцы отразили две контратаки Украины на купянском направлении, а также две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны, сообщает ТАСС.

Армия России провела две контратаки на позиции в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены. Мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны.