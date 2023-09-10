Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибудет в Ханой для обсуждения сотрудничества США и Вьетнама после саммита "Большой двадцатки" в Индии, сообщает ТАСС.
"По мере того, как мы будем решать общие задачи по всем направлениям - от Южно-Китайского моря до критически важных и новых технологий - Соединенные Штаты и Вьетнам сформулируют видение того, как в XXI веке вместе поддерживать свои энергичные партнерские отношения", - заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Предполагается, что Вьетнам и США на фоне разногласий Соединенных Штатов и Китая объявят о "значительном укреплении американо-вьетнамских отношений".
Ранее начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что США хотят попытаться сорвать военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама.